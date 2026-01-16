Artur Gac, Interia: Przez lata byliście blisko z Remigiuszem Wozem, który zmarł 26 grudnia w wieku 38 lat. Proszę na wstępie doprecyzować, jak ściśle współpracowaliście?

Irosław Butowicz, trener i szef grupy Silesia Boxing: - Remik od trzech lat nie boksował, więc nasze drogi się rozeszły. Ale wcześniej regularnie u nas trenował, zjawiał się pięć razy w tygodniu na sali, mimo że nie mieszkał w Katowicach, tylko w Rudzie Śląskiej. Przyjeżdżał systematycznie, zwłaszcza gdy był już zaplanowany jego kolejny start. Wówczas bardzo solidnie przygotowywał się do pojedynków.

Ostatnią walkę stoczył w kwietniu 2022 roku, wtedy jego rywalem był słaby Grek Konstantinos Alexios Vergetis. Gala odbyła się w Rudzie Śląskiej. Pan stał za tym pojedynkiem?

- Ja byłem organizatorem gali, ale bezpośrednio nie stałem w jego narożniku.

Ta walka i sposób jej zakończenia, czyli techniczny nokaut w drugiej rundzie, definitywnie dał Remkowi do zrozumienia, że w boksie nie chce dłużej pozostać?

- Myślę, że tak, bo przeciwnik nie był bardzo dobry ani niebezpieczny. Miał bodaj stoczone tylko trzy walki, jedną zremisowaną, do tego za nim była dłuższa przerwa. Generalnie nie był orłem, a Remik nie umiał mu sprostać. Od razu w każdym elemencie walki czegoś mu brakowało, dlatego finał był tak bolesny. Zdecydowanie jego najlepszą walką, powiedzielibyśmy walką życia, była ta z Tomkiem Gromadzkim, w której stawce znalazł się wakujący pas mistrza Polski w kategorii półciężkiej.

- Tyle, że ona odbyła się dwa lata wcześniej i kosztowała go dużo zdrowia. Możliwe, że to też miało wpływ na późniejszy jego bagaż doświadczeń i możliwości.

Myślę, że ludzie boksu to wiedzą, lecz opinia publiczna często zapomina lub bagatelizuje, że nieraz pojedyncza walka, jeśli jest bardzo ciężka i zawodnik zostawia w ringu sporo zdrowia, potrafi definitywnie coś zakończyć.

- Tak, to jest niestety urok tego naszego jednocześnie pięknego sportu. W boksie tak niestety jest, że jedna walka może przekreślić zawodnika nawet niekoniecznie fizycznie, ile bardziej złamie go psychicznie. I ciężko to później odbudować.

W jakim momencie zastała pana ta tragiczna wiadomość?

- (chwila ciszy) To był okres świąteczny, więc byłem w domu, mieliśmy kilka dni przerwy. (Chwila ciszy) Od jednego z zawodników dostałem wiadomość, co się stało. To było tym bardziej przygnębiające, że mieliśmy święta, człowiek się raduje, głowa nastawiona jest inaczej.

I nagle obrywa się w nią obuchem.

- Dokładnie tak było, aż ciężko mi to opisać. Tym bardziej, że Remik to przecież bardzo młody człowiek. Nikt się tego nie spodziewał.

Śmierć Remigiusza poprzedziły jakieś problemy?

- Nie chciałbym pewnych informacji potwierdzać lub im zaprzeczać. Niemniej rozmawiałem z mamą Remika na pogrzebie i mówiła, że spotkali się z synem w świątecznej atmosferze. Wszystko wyglądało dobrze, współuczestniczył w świętach i nikt się tego nie spodziewał.

Jan Sałamacha, z którym rozmawiałem, powiedział mi tak: "Po raz ostatni spotkałem Remka miesiąc, góra półtora miesiąca temu, gdy byłem na sparingach ze swoimi zawodnikami. Tam go widziałem i - że tak powiem - to był okaz zdrowia. Jak koń, jak byk".

- Miałem podobne odczucia, że nie jest to osoba z jakimiś problemami. Spotkałem się z nim mniej więcej w podobnym czasie, miesiąc lub dwa przed tragedią. I nie przypominam sobie, abym w Remiku dojrzał coś, co by mnie zaniepokoiło i mogłoby wskazywać na pewne stany. Wręcz przeciwnie. On bardzo żył swoją sztuką, więc bez dwóch zdań po zakończeniu boksowania miał zajęcie. Otrzymywał wiele zamówień, szkicował, rysował i malował. Z tego, co wiem, nawet wśród najbliższych znajomych dużo działał.

To była jego aktywność niemalże na pełny etat?

- No tak. Tym bardziej, że jeszcze w trakcie kariery już cały czas to robił. Bodaj najbardziej lubił szkicować. Cóż więcej powiedzieć...

Jest w pana domu lub w klubie pamiątka po nim w postaci jakiejś pracy?

- Przyznam, że nie mam, a byłoby to coś cennego. Cóż, człowiek nawet nie myślał, że życie tak młodego człowieka może w jednej chwili się zakończyć.

Jak pan zapamięta Remka? Z czym najbardziej będzie się panu kojarzył? Może mieliście wspólne zdarzenie, które szczególnie was połączyło?

- Myśmy znali się bardzo, bardzo długo. W sumie przez około 15 lat. Był okres, gdy tylko się znaliśmy, ale nie współpracowaliśmy, bo kiedyś miał innego trenera. Później zdecydował się przejść do naszej grupy, wtedy zapanowały między nami już inne relacje. Najbardziej zapamiętam Remka ze wspomnianej walki z Tomkiem Gromadzkim. Był to pojedynek o mistrzostwo Polski, bardzo wyrównany. Zdecydowany błąd popełnił sędzia ringowy, który raczej przez przypadek w momencie, gdy Tomek uderzył Remika z głowy, zamiast dać ostrzeżenie lub przynajmniej upomnienie Gromadzkiemu, zaczął liczyć Woza. A wiadomo, że takie liczenia oznacza odjęcie całego punktu. I ostatecznie Remik przegrał tę walkę właśnie jednym punktem, o tyle jeden z sędziów wyżej wypunktował na korzyść Tomka. A zatem, gdyby nie ten błąd, mistrzem Polski zostałby Remik (wówczas oficjalny protest wpłynął do Polskiej Unii Boksu. Ta uznała racje autorów pisma, wskazując na popełniony w 1. rundzie błąd sędziego ringowego z liczeniem Woza i odjęciem mu punktu. Jednocześnie orzeczono obowiązkowy rewanż, który nigdy nie doszedł do skutku - przyp.).

To mogła być walka, która okazałaby się dużym momentem zwrotnym w karierze Woza. Ostatecznie zwrot był, tylko nie w tę stronę, w którą by się chciało.

- Dokładnie tak to wyszło. Myślę, że po tej walce trochę jeszcze bardziej się podłamał, bo ogarnęły go myśli, że pewnie już nic więcej nie zdobędzie. Było też zastanawianie się, czy w ogóle jest sens jeszcze ten boks kontynuować. Walka z Grekiem miała być odpowiedzią na te pytania, dlatego po niej przestał walczyć na zawodowstwie.

Rozmawiał Artur Gac

Remigiusz Wóz (z lewej) dwanaście zawodowych pojedynków kończył w rękoma w górze w geście triumfu (przegrał sześć razy i zanotował jeden remis) MICHAL NOWAK Newspix.pl