Słynny sportowiec wznowi karierę? Co najmniej 200 mln zarobku!

Jeden z najlepszych bokserów wszech czasów, 45-letni dziś Floyd Mayweather junior stoczy we wrześniu pokazowy pojedynek z gwiazdorem MMA Mikuru Asukawą w Japonii. Po tym starciu ma jeszcze walczyć w tym roku dwa razy. Dziś zasugerował, że jeden z tegorocznych pojedynków może być pełnoprawny, co oznaczałoby powrót Floyda do sportu.