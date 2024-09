Słynny promotor ujawnił to o Ołeksandrze Usyku. "Ledwo stał, podtrzymywano go"

21 grudnia w Rijadzie ma odbyć się rewanż pomiędzy Ołeksandrem Usykiem a Tysonem Furym. Atmosfera wokół starcia póki co jest spokojna, Ukrainiec zaczyna w tym miesiącu obóz treningowy. W mediach padają już jednak pierwsze przewidywania co do przebiegu i wyniku nadchodzącego pojedynku. Do dyskusji dołączył promotor Anthony'ego Joshuy Eddie Hearn, który zaskoczył fanów obrazkiem, jaki zapamiętał z majowej konfrontacji Usyka z "Królem Cyganów".