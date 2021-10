- Nie mogłem w to uwierzyć. Byłem oszołomiony. Ten gość nie mógł wiedzieć, kim jestem. Gdyby wiedział, nie spróbowałby kradzieży. Chodziło mu o torbę, nie interesował się moją osobą. Wszystko trwało sekundy, złodziej ruszył z torbą biegiem. Biegł ulicą jak sprinter sztafety z pałeczką w ręku. Nie myślałem nawet o tym, żeby go gonić, tak byłem zaskoczony. Widziałem tylko tył jego głowy. Był raczej dobrze ubrany, miał na sobie markowe dżinsy - powiedział Eubank, znany z zamiłowania do ekscentrycznych zachowań i wystawnego życia w stylu wyższych sfer.

Torba, którą ukradziono Eubankowi, pochodziła z kolekcji LV, która nie jest już produkowana. W środku nie było niczego o wielkiej wartości materialnej, ale Eubank narzeka na utratę tabliczki belgijskiej czekolady.

Chris Eubank w szoku. Tak skomentował napad

- Pomyślałem: "ten typ musi być najbardziej zuchwałym złodziejem w kraju". Kradzież zepsuła mi dzień. Belgijska czekolada była w torbie przez sześć dni, gotowa do spożycia w idealnej dla mnie temperaturze. Mam nadzieję, że kiedy złodziej znajdzie moje dokumenty i pokaże je przyjaciołom, rozpoznają mnie i oddadzą mi moją własność - dodał legendarny czempion. Policja zabezpieczyła nagrania monitoringu, nikogo na razie nie aresztowano.