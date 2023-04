Słynny bokser spotkał na ulicy kibiców Legii Warszawa. Oto co się stało

Babić, w młodym wieku, nie był grzecznym chłopcem i patrząc na sporty walki nie jest to niczym zaskakującym. Dziś 32-latek z Pula w Chorwacji prowadzi swoją karierę w Wielkiej Brytanii, w pełni oddaje się boksowi i doszedł do momentu, w którym ma szansę sięgnąć po pas nobliwej federacji w niedawno utworzonej kategorii wagowej.

Alen Babić o kibicach Legii: Powiedziałem, że nie chcę żadnego zabić i...

Chorwat uwielbia się bić i to jest styl, w którym czuje się jak ryba w wodzie. To zawodnik, który nie robi kroków wstecz, jego silną stroną są mocne ciosy oraz ciągle dobra odporność. Swego czasu pracował w barze jako ochroniarz, gdzie także kształtował się jego charakter. Jednak osobowość bierze się jeszcze z lat młodość, trudnego okresu dorastania, gdy najpierw nie potrafił postawić się rówieśnikom, a dopiero później uczył się stawić czołowa i nie dać sobą poniewierać. Aż trudno uwierzyć, że wówczas po prostu obawiał się bić, a dziś jest to jego główna broń w ringu.

- Chorwaci i Polacy są podobni, tu i tu są też piłkarscy chuligani. Pracowałem jako bramkarz, spotkałem wielu Polaków i wszyscy byli twardzielami. No i kiedyś zdarzyło się, że trafiłem na kibiców Legii Warszawa. To było latem, chyba sześć czy siedem lat temu. Tamtego dnia spotkałem swoją dziewczynę, a oni jechali albo wracali z jakiegoś meczu, chyba z Bośni. Do niczego nie doszło, nie biłem się z nimi. Było ich sześciu, ale ja jedynym, który nadawał się do walki, więc powiedziałem, że nie chcę żadnego zabić i zostawiłem zaprowadzenie spokoju policji - relacjonował niepokonany Chorwat.