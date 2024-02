Kacper Meyna sparuje z Bryantem Jenningsem. Dobry znajomy Polaków sprzed 10 lat

Kacper Meyna się "zapuścił". To zła wiadomość dla Adama Kownackiego

Meynę zastaliśmy u... fryzjera. Odparł z uśmiechem, że to jeszcze nie czas, by robić fryzurę na walkę. - Trochę się zapuściłem, co dawno mi się nie zdarzyło. Do tej pory zawsze chodziłem co dwa tygodnie, a nawet co tydzień, a teraz nie było mnie już ponad miesiąc - tłumaczył, co dobrze świadczy o pięściarzu, bo oznacza, że zatracił się w treningach i właściwą miarę przykłada do tego, co konieczne, a co jest tylko dodatkiem.