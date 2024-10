Słodko-gorzki dzień polskich pięściarzy. Awans do finału w cieniu porażek

Czwartek przyniósł aż pięć pojedynków Polaków na mistrzostwach Europy w boksie do lat 22, wszystkie rzecz jasna w fazie półfinałów - całe zmagania w bułgarskiej Sofii zakończą się już w poniedziałek. Do sobotniego pojedynku o złoto awansowała Natalia Kuczewska, która w kategorii wagowej do 50 kilogramów wygrała z Azerką Marjoną Sawrijewą (4-1 w głosach sędziów punktowych). O tytuł zmierzy się z Serbką Kristiną Nad Vargą.

Reklama