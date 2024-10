Słodko-gorzki dzień Polaków w Bułgarii. Ważny triumf i to na oczach Julii Szeremety

Fatalny bilans zanotowali reprezentanci Polski w niedzielę, drugiego dnia rywalizacji na mistrzostwach Europy w boksie do lat 22. Biało-Czerwoni stoczyli aż siedem pojedynków, z czego tylko jeden zakończył się wiktorią. Jedynym polskim zwycięstwem było to Barbary Marcinkowskiej. Mierząca 177 centymetrów wzrostu 21-latka, która ma już na koncie medale juniorskich MŚ i ME, zwyciężyła w 1/16 finału kategorii do 70 kg Rumunkę Crinutę Sebe. To jedyny promyk radości z trudnej dla "Biało-Czerwonych" niedzieli w Sofii.

