Sława i olbrzymie pieniądze, więc wybiera taką walkę

Wilder i Ruiz zostali wyznaczeni do ostatecznego eliminatora do pasa WBC. W stawce ewentualnej walki z Joshuą nie byłoby żadnego tytułu, za to sława i olbrzymie pieniądze .

Boks. Kibice chcą walki Wildera z Joshuą

- Co prawda mamy przed sobą eliminator WBC z Ruizem, wolimy jednak szczerze mówiąc walkę z Joshuą. Rozmawiałem z Deontayem i on chce właśnie potyczki z Joshuą. Doprowadźmy więc do tego. Zgodzimy się na walkę w Wielkiej Brytanii, możemy też polecieć na Bliski Wschód, byle to był kolejny pojedynek. Rozumiem punkt widzenia Hearna, który wolałby najpierw doprowadzić do starcia Joshuy z Dillianem Whyte'em, kibice jednak wolą zobaczyć walkę Joshua kontra Wilder. Zróbmy to jak najszybciej - stwierdził z kolei Shelly Finkel, doradca i menedżer Wildera.