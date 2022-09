Skończyła się cierpliwość Fury’ego. "Król Cyganów" odwołuje walkę

Cóż, to już oficjalne. D-Day nadszedł i minął. Upłynęła godzina 17 w poniedziałek, żadna umowa nie została podpisana. Dla Joshuy to już oficjalnie koniec. Idiota, tchórz, kulturysta. Zawsze o tym wiedziałem. Wiedziałem, że nie masz jaj, by walczyć z "Królem Cyganów". Nie ważne, co teraz powiesz, nie obchodzi mnie to. Powodzenia z karierze i życiu

~ - powiedział wprost.