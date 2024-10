Idris Abdurashidov w marcu ubiegłego roku zdecydował się na rozpoczęcie kariery w sportach walki. Wówczas zadebiutował on jako zawodnik MMA, a jego przeciwnikiem był jego rodak Khuseyn Aslakhanov. Dla 21-latka był to udany debiut - bez problemu pokonał on swojego oponenta i pokazał, że stać go na kolejne sukcesy. Zgodnie z przewidywaniami działaczy i kibiców, młody Rosjanin wygrał trzy kolejne walki, jednak wciąż jego ambicje nie zostały zaspokojone. Wówczas stwierdził, że spróbuje swoich sił jako... pięściarz.

