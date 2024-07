Skandaliczne sceny. Po walce skoczyli sobie do gardeł, kibice nie dowierzali

Bokserski debiut Darrena Tilla zakończył się skandalem

Gorszy tego wieczoru bokser nie zamierzał na tym poprzestać. Zbliżył się do przeciwnika i wymierzył mu cios. Spotkał się on z odpowiedzią ze strony 31-latka. Zaledwie kilka sekund później między zawodnikami rozpoczęła się regularna wymiana uderzeń. Na nic zdały się starania osób z ich narożników . "Kogutów" w końcu udało się rozdzielić, lecz dopiero po ponad minucie scen, jakich kompletnie nie spodziewali się kibice na trybunach. Część z nich gwizdała. Część biła brawo. Film ze spięcia już robi furorę w internecie.

"To jest walka. Zostałeś trafiony. Jeżeli nie chciałeś kontynuować walki, nie nazywaj się wojownikiem. To nie jest prawdziwy wojownik. Jest po prostu tchórzem. Zaatakował mnie już po wszystkim, kiedy myślałem o swoich sprawach. Przepraszam za to. Nie jestem taki jak on. Jestem szanującym się facetem. Kocham Dubaj. Przyjeżdżam tu regularnie od 2016 roku, dlatego chciałbym raz jeszcze was przeprosić" - oznajmił Darren Till fanom, gdy na ringu zrobiło się w miarę spokojnie (cytat za: mmafighting.com).