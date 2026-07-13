"Skandaliczne oświadczenie na temat Usyka". Wrze w Ukrainie

"Nelson wygłosił skandaliczne oświadczenie na temat Usyka" - już w tytule w mocne tony uderza dziennikarz ukraińskiego portalu, odnosząc się do kwestii nazwania Ołeksandra Usyka. Wielki mistrz szermierki na pięści przeszedł modelową drogę w boksie zawodowym, ukoronowaniem były dwa tytuły zunifikowanego mistrza wszechwag (zgromadził wszystkie cztery prestiżowe pasy), a na finiszu kariery sam zdecydował się zwakować posiadane trofea.

Usyk surowo oceniony. W Ukrainie podnoszą larum

Dlaczego to zrobił? Być może dlatego, że ostatnia walka z kickbokserem Rico Verhoevenem, wygrana po męczarniach, pokazała Usykowi, że jego czas dobiega końca. Skoro długo nie mógł rozbroić takiego pięściarza, nawet pomimo obiektywnego faktu, że Holender prezentował niekonwencjonalny styl, to jak duże zagrożenie istniałoby, gdyby stanął w szranki z Agitem Kabayelem, ostatnim pogromcą Damiana Knyby.

39-latek karierę dokończy walką z Deontayem Wilderem, pięściarzem mającym najlepsze lata za sobą, ale wciąż budzącym postrach z uwagi na piekielny cios z prawej ręki. Kariera Ukraińca była wybitna i nikt nie odbierze mu genialnych dokonań na całej ścieżce kariery, ale też każdy ma prawo do swojej opinii. I nie każdy musi zachwycać się stylem Usyka, który nigdy nie był prawdziwym ciężkim, ale do perfekcji wykorzystywał swoje atuty w konfrontacjach z potężnie zbudowanymi asami, takimi jak Tyson Fury, Daniel Dubois i Anthony Joshua.

W ukraińskich mediach jednak podniesiono larum, bo emerytowany pięściarz z Wysp Brytyjskich podniósł rękę na bohatera kraju naszego wschodniego sąsiada. Johnny Nelson w programie Fight Your Corner nie zachwycał się Usykiem, a zamiast tego wypowiedział następujące słowa:

- Nie obchodzi mnie, co mówią ludzie, Ołeksandr Usyk jest przeciętnym leworęcznym zawodnikiem - wypalił Brytyjczyk.

I właśnie te słowa zostały nazwane na Ukrainie przez fight.24tv.ua "wygłoszeniem skandalicznego oświadczenia na temat Usyka". W reakcji dodano, iż niewiele zabrakło, by emerytowany mistrz świata w ogóle nazwał wielokrotnego czempiona globu przeciętnym pięściarzem.

- Są wybitni leworęczni, którzy sprawiają, że człowiek musi przyznać, że są naprawdę świetni i potrafią wszystko. Należą do nich na przykład Pernell Whitaker - powiedział Nelson.

Ukraiński portal rozliczył się także z innym krytykiem Usyka, czyli jego najbliższym rywalem, bombardierem z Alabamy. Przypomniano, iż uznał zawodnika z Europy za przereklamowanego. Do kompletu dodano także ocenę z ust Verhoevena, który w sumie nie powiedział nic odkrywczego, bo siłę jego uderzeń sklasyfikował jako słabą. Przy czym jednocześnie docenił technikę, a także wyborną inteligencję ringową odchodzącego na swoich warunkach arcymistrza.

Ołeksandr Usyk SERGEI SUPINSKY AFP

Ołeksandr Usyk JAKUB PORZYCKI / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP AFP





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