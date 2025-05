Skandal wstrząsnął światem boksu, sędzia brutalnie pobity. Jak to się mogło stać?

Skandal w Santo Domingo. Sędzia brutalnie pobity po ogłoszeniu werdyktu

Stolica Dominikany w weekend gościła Norbelto Jimeneza i Marcelino Nievesa. Więcej aniżeli o przebiegu starcia mówiło się jednak o skandalu, do jakiego doszło w ringu. Jimenez został wskazany przez sędziego Smailyna Valdeza jako zwycięzca starcia, co wyraźnie rozwścieczyło jednego z członków zespołów. Do tego stopnia, że rzucił się on z pięściami na rozjemcę walki.