Skandal w walce Polaka. Sędzia pozbawił naszego zawodnika medalu, trener kadry zabrał głos

Trener kadry nie wytrzymał po skandalu w ringu. "Mam takie wrażenie, że sędzia był od tego..."

Na 47 sekund przed końcem drugiej rundy Polak otrzymał cios, ale nie było to nokautujące uderzenie. Tymczasem sędzia przerwał walkę i zaczął liczyć Rondosia. Już w tym momencie nasz pięściarz wydawał się być zdziwiony całą sytuacją. Jeszcze większe zdziwienie było, kiedy jordański arbiter doliczył do ośmiu i zakończył walkę . Rondoś bezradnie rozłożył ręce, a za moment zaczął rękawicą pukać w głowę, dając wyraźnie do zrozumienia, co sądzi o decyzji arbitra ringowego.

Byliśmy w narożniku i wiedzieliśmy to na żywo. Ten sędzia przeszedł samego siebie. Pisałem do Sławka Milczarka, który jest u nas od spraw sędziowskich i ten odpisał mi, że to jest jedna wielka pomyłka. Teraz jednak nie odwrócimy już tego. Ten sędzia niesamowicie skrzywdził chłopaka. Taka jest prawda

- Już początek walki był tak ukierunkowany, by tego pojedynku nie wygrał nasz zawodnik. Mam takie wrażenie, że sędzia ringowy był od tego... No dobra. Ta pierwsza runda była przegrana 2:3, choć według nas to była wygrana runda. W drugiej rundzie była też taka sytuacja, że było liczenie. Myśleliśmy, że sędzia będzie liczył Bułgara, a tymczasem liczony był nasz zawodnik. A już to odesłanie do narożnika... Co ja powiem. Szok. Trudno jest to wytłumaczyć. Pozbawili chłopaka medalu - zakończył Kochanowski.