Do prawdziwie skandalicznych scen doszło podczas co-main eventu na gali Fame MMA: The Freak. Denis Załęcki został zdyskwalifikowany za brutalne i niedozwolone kopnięcie jednego ze swoich rywali w parterze, a w oktagonie momentalnie zaroiło się od ochroniarzy i członków sztabów. Załęcki przed galą zapowiadał, że nie omieszka przy pierwszej lepszej okazji uciec się do zagrań niedozwolonych. Federacja Fame MMA błyskawicznie zareagowała... i jeszcze go nagrodziła. Reakcja federacji była kuriozalna.