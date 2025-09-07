Skandal na oczach Adamka, padły oskarżenia o oszustwo. Wszystko się nagrało

Włodarze Fame MMA postarali się o to, aby przyciągnąć jak największe rzesze kibiców na PreZero Arenę w Gliwicach, jak również przed odbiorniki w trakcie Fame MMA 27. W karcie walk znalazło się wiele głośnych nazwisk, kojarzonych przede wszystkim ze sportem. W końcu w co-main evencie i walce wieczoru mieli pokazać się Michał Materla i Tomasz Adamek.

Materla mierzył się w boksie z doświadczonym freakfighterem - Dawidem "Crazy" Załęckim, a "Góral" z byłym podwójnym mistrzem KSW Roberto Soldiciem. Oba pojedynki dostarczyły wielkich emocji.

Niebywały zwrot akcji w walce Materli. "Cipao" wyszedł z poważnej opresji

Zgodnie z przewidywaniami Adamek tym razem musiał uznać wyższość dużo młodszego rywala, jednak prawdopodobnie jeszcze więcej mówiło się o kontrowersjach, do jakich doszło w walce Materli z Załęckim. Dość powiedzieć, że kibice w mediach społecznościowych wprost nazywali to skandalem, czy oszustwem.

Niepodziewanie to Materla jako pierwszy został posłany na deski. Załęcki trafił go na tyle mocno, że wyglądało, iż walka może błyskawicznie zakończyć się sensacyjnym wręcz rezultatem. 41-latek wstał o własnych siłach, lecz wyglądał na mocno zamroczonego. Sędzia Piotr Jarosz dopuścił go jednak do dalszej walki.

Materla przetrwał trudne chwile i sam jeszcze w 1. rundzie posłał "Crazy'ego" na deski. Jego cios był na tyle mocny, że rywal nie był w stanie dalej walczyć, o czym zdecydował sędzia.

Kibice grzmią o skandalu w walce Materli. Sędzia w centrum zamieszania

Oburzenie kibiców wywołał fakt, że Jarosz wyjątkowo "leniwie" odliczał Materlę, który bardzo powoli zbierał się z parkietu. Kilku z użytkowników platformy "x" punktowało, że gdy arbiter odliczał do dziesięciu, na stoperze sekund zdążyło minąć już 20. A czas grał zdecydowanie na korzyść "Cipao".

Chciałbym żeby czas w moim życiu leciał tak wolno jak wczorajsze liczenie "sędziego" Jarosza dla Materli. Wgl dopuszczanie tak zamroczonego zawodnika do walki tez mocno dyskusyjne.

"Takie coś to pozwalanie do poważnych kontuzji i uszczerbku na zdrowiu. Różnie mogło się to potoczyć, też nie rozumiem tej decyzji", "To nie jest błąd proceduralny? Załęcki liczony gdy Materla nie jest w narożniku neutralnym" - brzmiało kilka innych wpisów oburzonych kibiców.

Niektórzy wyrażali także pogląd, iż tak mocno zamroczony Materla nie powinien zostać dopuszczony do dalszej walki. Finalnie to on wyszedł jednak z pojedynku zwycięsko.

