"Ktoś za to zapłacił...horror" - ekspert bokserski Przemek Garczarczyk nie miał wątpliwości, że sprowadzenie tak słabego przeciwnika, jakim okazał się być Turek Ozcan Cetinkaya dla Łukasza Różańskiego, nie powinno się zdarzyć. Głos w sprawie zbrał dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski, gdyż to ta stacja pokazywała wczorajszą galę z Tarnowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Nie żyje Piotr Jurczyk. Miał 49 lat. Wideo INTERIA.TV

- Oglądaliśmy jego wcześniejsze walki i nie wyglądał na słabeusza: bił cepy prawe, a w walce ze mną przyjmował niektóre ciosy na podwójną gardę i się przewracał. Słabe to było. Ta walka to zmarnowany dla mnie czas - nie krył w rozmowie z Bokser.org Różański.

Reklama

42-letni Cetinkaya w listopadzie ubiegłego roku znokautował w Niemczech Milana Antonicia, ale do Tarnowa przyjechał nie tylko nieprzygotowany, ale też bez chęci walki. Podczas ceremonii okazało się, że waży 109,6 kg (Różański - 108.6 kg).



Kibice nie kryli pretensji o taki dobór przeciwnika dla Różańskiego. W sieci zawrzało.







- Panie Szkolnikowski, potrafił Pan skrytykować Artura Szpilkę za wypowiedzi. Może czas na skrytykowanie pewnego promotora za wciskanie takich walk na antenę TVP Sport - zaczepił dyrektora stacji na Twitterze kibic boksu Marcin Wójcik.



- Zdecydowanie, widzę co się dzieje - zareagował Szkolnikowski.

Inny sympatyk pięściarstwa Paweł Hyra nie dał za wygraną:



"Nie widać, że Pan widzi skoro takie g. dajecie na antenę.... Nie wstyd Wam, tak normalnie, po ludzku?" - zapytał.



Dyrektor Szkolnikowski odparł: - Ja nie dobieram rywali. Mogę tylko ocenić produkt, który dostaję.



Do dyskusji włączył się były tenisista, trenera, prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej Dawid Celt, który również pojawia się na bokserskich galach.

"Litości. Większego cyrku to nie widziałem. Żenujące podejście - napisał Celt.



Inny fan sportów walki, niejaki "Błaszczu" odpowiedział: "Zdecydowanie telewizja publiczna nie powinna pokazywać tego typu patologii sportowej".



"Master" dał lekcję Mabice i (moim zdaniem) powinien pozostać zawodowcem, Balski i Kiwior zrobili swoje, ale szkoda, że łzy śmiechu po ringowym wstydzie jakim był cyrk w walce Różańskiego z Turkiem to temat numer 1 po gali w Tarnowie - podsumował Garczarczyk.



Różański dodał, że miał - nieuzasadnione jak się okazało - obawy przed starciem z Turkiem.

- Rzucał się cepami. Czasem można się nadziać na taki cios i może człowiekowi światło zgasnąć - nie ma wątpliwości.

Kolejną jego walką ma być starcie z Arturem Szpilką.



- Z Arturem znamy się jeszcze z kadry. Jego styl powinien mi chyba pasować - mówił Łukasz Różański (13-0, 12 KO).

MiKi