Skandal, Adamek jest wściekły. Wyrzucono go z samolotu, powód szokuje

Tomasz Adamek po wygranej walce na gali Fame MMA chciał wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie od lat mieszka. Z pewnością nie spodziewał się jednak problemów, które go na tej drodze zastaną. Emerytowany pięściarz, który z powdzeniem spróbował swoich sił we freak fightach, został wyproszony z samolotu, ponieważ jego obsługa uznała, że jest on pod wpływem alkoholu. "Góral" nie krył swojego oburzenia i już zapowiedział kolejne kroki.