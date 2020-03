Siergiej Radczenko (7-6, 2 KO) przegrał w sobotę z Arturem Szpilką (24-4, 16 KO) po decyzji sędziów, która wzbudziła ogromne kontrowersje. Ukrainiec stwierdził w rozmowie z "Super Expressem", że czuje się rozczarowany werdyktem, chce rewanżu i nie zamierza pozostawać w całej sprawie biernym.

Radczenko w Łomży posłał Szpilkę dwa razy na deski. Pięściarz z Wieliczki, który do kategorii cruiser wrócił po ponad 10 latach przerwy, obudził się dopiero w ostatniej rundzie. "Szpila" był bliski tego, żeby znokautować Ukraińca, ale ten dotrwał do ostatniego gongu.



Skandal wywołał werdykt austriackich sędziów. Dwóch z nich wskazało na zwycięstwo "Szpili", a jeden na remis. Decyzja arbitrów wywołała falę negatywnych komentarzy. Radczenko docenił reakcję oburzonych polskich kibiców.



Oto fragmenty jego wypowiedzi dla "SE".



- Czułeś, że byłeś bliski wygranej przed czasem?



- Kilka razy. Po pierwszym nokdaunie w 3. rundzie, chociaż prawda jest taka, że to nie był ciężki nokdaun, bo moje ciosy nie były zbyt mocne. Z kolei w 8. rundzie Artura uratował gong, bo bujał się po moich uderzeniach. Był w takim stanie, jak w walce z Chisorą (...). W 9. rundzie chciałem kontynuować atak, ale nie pozwolił mi na to sędzia.



- Złożysz protest?



- Tak, obowiązkowo. Chciałbym, żeby decyzja została zmieniona, ale myślę, że to nierealne. W najlepszym wypadku anulują walkę (...) Dostałem mnóstwo informacji od kibiców z Polski. Jestem bardzo wdzięczny Polsce i Polakom (...) Przede wszystkim za to, że potrafią sprawiedliwie ocenić to, co się stało.