Siergiej Kowaliow niezadowolony z oferty Saula Alvareza

Grupa Golden Boy Promotions złożyła w środę ofertę ekipie Siergieja Kowaliowa (33-3-1, 28 KO) na walkę z Saulem Alvarezem (52-1-2, 35 KO). Mistrz WBO wagi półciężkiej nie był jednak zadowolony z proponowanych mu pieniędzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mike Tyson o boksie, o MMA i o życiu. Wideo TV Interia

O jaką kwotę chodzi? Trudno powiedzieć, choć jak zdradziła osoba z teamu Kowaliowa, nie była to nawet połowa gaży Daniela Jacobsa, poprzedniego rywala "Canelo". Jacobs miał wówczas gwarantowane 12,5 miliona dolarów, tak więc wiemy, że była to oferta na mniej niż 6 milionów "zielonych".



Co ciekawe Alvarez ma wyznaczoną datę kolejnej walki na 14 września. Z kolei Kowaliow porozumiał się na starcie z Anthonym Yarde (18-0, 17 KO) 24 sierpnia w Czelabińsku. Kontrakty miały już zostać podpisane, lecz ekipa "Krushera" zwlekała, czekając na propozycję ze strony Golden Boy Promotions. Do gali w Czelabińsku pozostało nieco ponad siedem tygodni, dlatego Kathy Duva - promotorka Kowaliowa, daje drużynie "Canelo" 24 godziny na przedstawienie nowej, lepszej finansowo oferty. Jeśli taka się nie pojawi, Kowaliow spotka się z Yarde w obowiązkowej obronie.