Siedem hitowych pojedynków na gali Polsat Boxing Promotions

Na ringu w Lublinie swoje umiejętności zaprezentują między innymi gwiazdy Polsat Boxing Promotions - Nikodem Jeżewski, Osleys Iglesias czy Konrad Kaczmarkiewicz. Cała trójka boksowała już na lutowej gali PBP. Jeżewski we Wrocławiu stoczył wyrównany 10-rundowy bój z Niemcem Arturem Mannem, Iglesias w świetnym stylu zgarnął pas młodzieżowego mistrza IBO w wadze super średniej, a Kaczmarkiewicz pokonał doświadczonego Przemysława Gorgonia. W maju wymienieni pięściarze podejmą kolejne wyzwania, a szczegóły dotyczące ich pojedynków oraz lubelskiej gali będą ujawniane w każdy czwartek w magazynie sportów walki "Koloseum", transmitowanym w sportowych kanałach Polsatu.

Polsat Boxing Promotions. Szansa dla młodych pięściarzy

W przypadku gal organizowanych przez Polsat Boxing Promotions, istotną część karty walk stanowią starcia młodych i utalentowanych pięściarzy. Nie inaczej będzie 27 maja Lublinie i to właśnie dwie walki z udziałem polskich młodzieżowców zostały ogłoszone jako pierwsze. W hali Globus do ringu wejdą 19-letni Remigiusz Runowski oraz 21-letni Miłosz Grabowski. Młodszy brat świetnie znanego polskim fanom boksu Przemysława Runowskiego, w swojej czwartej zawodowej walce zmierzy się z Marcinem Latochą. Z kolei Grabowski w Lublinie do zawodowego ringu wyjdzie po raz trzeci w karierze, a jego rywalem będzie legitymujący się identycznym rekordem reprezentant Uzbekistanu - Farxod Bohodirov.

27 maja w hali Globus oprócz ekscytujących pojedynków pięściarskich fani mogą liczyć także na wyjątkowe wrażenia muzyczne. Tradycją gal Polsat Boxing Promotions są gościnne występy gwiazd polskiej sceny. Tym razem gościem specjalnym PBP będzie raper i producent muzyczny - Grubson. Artysta ma w dorobku złote i platynowe płyty, a jego hit "Na Szczycie" obejrzano w internecie ponad 100 milionów razy.

Bilety na galę Polsat Boxing Promotions 7 kupować można w serwisie Biletyna.pl. Wszystkie informacje na temat majowej gali dostępne są w portalu Polsatsport.pl.