Jeden z największych autorytetów w dziedzinie boksu kobiet, Mark A. Jones - wybitny dziennikarz i historyk pięściarstwa - uważa, że starcie Claressy Shields (8-0, 2 KO) z Christiną Hammer (24-0, 11 KO), które czeka nas w najbliższą sobotę, słusznie reklamowane jest jako ''największa walka w historii kobiecego boksu''.

Zdjęcie Claressa Shields (z lewej) i Christina Hammer /Michael Owens /Getty Images

- Trudno zbliżyć się do Shields vs Hammer innym pojedynkom. Obie są niepokonane i rządzą w wadze średniej. Są kompletnymi przeciwieństwami. Shields jest agresywna, Hammer sprawia wrażenie wstydliwej. Shields jest prącą do przodu kontrbokserką, a Hammer klasyczną bokserką. Do tego dochodzą dwa złote medale olimpijskie, które zdobyła Shields - twierdzi Jones.



- Pojedynek Amerykanki z Niemką jest największą walką kobiet w historii zarówno ze względu na wymienione czynniki, jak i ze względu na to, że walka będzie powszechnie oglądana przez publiczność w Stanach Zjednoczonych i Europie - dodaje ekspert.



- Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, będzie to najgłośniejsza walka od czasu starcia Laili Ali z Jacqui Frazier w 2001 roku. Ali wygrała wtedy jednogłośną decyzją sędziów. Większą globalnie walką był pojedynek Cecilii Braekhus z Anne Sophie Mathis w 2012 roku w Danii, ale w Stanach Zjednoczonych niemal nikogo on nie obchodził - mówi.



- Boks kobiet może więc na walce Shields vs Hammer tylko skorzystać, niezależnie od jej wyniku. Promotorzy mogą teraz chętniej obsadzać kobiety w walkach wieczoru - dodał ekspert, przypominając jednocześnie cztery starcia, które miały być największymi w historii, ale z różnych powodów nigdy do nich nie doszło, choć było bardzo blisko:

- Christy Martin vs Lucia Rijker (milion dolarów w stawce w 2005 roku, przeszkodą okazała się kontuzja Rijker)

- Laila Ali vs Ann Wolfe (według Jonesa w stawce było zbyt mało pieniędzy, by Ali zdecydowała się na pojedynek)

- Lucia Rijker vs Sumya Anani (zbyt mało pieniędzy w stawce dla obu zawodniczek)

- Laila Ali vs Natalia Ragozina (trudne do zidentyfikowania powody, Jones porównuje to starcie do starcia Jones vs Michalczewski)