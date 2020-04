Trzy dni temu informowaliśmy o tym, że jest już blisko porozumienia. Dziś możemy oficjalnie potwierdzić, że 48-letni Shannon Briggs (60-6-1, 53 KO), były mistrz świata wagi ciężkiej, związał się z organizacją walk na gołe pięści.

"Boom. Let's Go Champ. Witamy cię na naszym pokładzie. Z kim chcielibyście zobaczyć go w walce?" - napisano na oficjalnym profilu organizacji Bare Knuckle Fighting Championship. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy były mistrz wszechwag zadebiutuje dla BKFC. No i z kim, aczkolwiek jest kilku ciekawych "ciężkich" w tej federacji.

"Sierp, prawa ręka i dobranoc. Mogę potwierdzić, że będę walczył na gołe pięści, kiedy tylko sytuacja nieco się uspokoi. Z kim chcielibyście mnie zobaczyć? Kto powinien być moim przeciwnikiem? Komu mam wybić zęby? Let's go champ" - napisał chwilę później sam Briggs, który pauzuje od maja 2016 roku, gdy znokautował już w pierwszej rundzie Emilio Ezequiela Zarate.

Briggs przez kilkanaście miesięcy ścigał Władimira Kliczkę i wyzywał go do walki. Pojawiał się na jego konferencjach prasowych, treningach, dopominając się o swoje. I zawsze było śmiesznie oraz zabawnie.

