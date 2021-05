- Nie lekceważcie Wildera. To wybryk natury, historyczny fenomen. Może naruszyć i znokautować swoją mocą każdego. Długo jeszcze będzie niedocenianym zawodnikiem (...) Nie wiemy, co wymyśli w trzeciej walce z Furym. Może zaszokować świat! Może Fury nie postrzega teraz Wildera w odpowiedni sposób. A co będzie, jeżeli Wilder Fury'ego znokautuje? To możliwe. Czy zobaczymy wtedy czwartą walkę? - pyta Briggs.

- Fury nie może lekceważyć Wildera, zwróćmy uwagę na to, ile Deontay waży. 90 kilogramów? Z tymi chudymi nogami nie powinien mocno uderzać. Ale jego siła uderzenia jest chora. To nienormalne. Nie może jednak walczyć w trzecim pojedynku z Furym na wstecznym biegu - dodał "The Cannon", swego czasu sam należący do najmocniej bijących zawodników królewskiej dywizji.



Przypomnijmy, że do pierwszej walki Fury vs Wilder doszło w grudniu 2018 roku. Po dramatycznym pojedynku ogłoszono remis, a w rewanżu, w lutym 2020 roku Brytyjczyk zdetronizował Amerykanina, wygrywając we wspaniałym stylu przed czasem. Potem Wilder oskarżał Fury'ego o oszustwo i spisek, czekając przy okazji od kilku miesięcy na wyrok sądu w sprawie trzeciej walki, który ostatecznie całkowicie zmienił sytuację na szczycie królewskiej dywizji.



Planowana na sierpień 2021 roku walka "Króla Cyganów" z Anthonym Joshuą o wszystkie pasy zeszła na dalszy plan. Joshua zmierza teraz w stronę pojedynku z obowiązkowym pretendentem WBO Aleksandrem Usykiem, a Fury w stronę ''Brązowego Bombardiera'', który zapowiada srogą zemstę.

