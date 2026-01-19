Media obiegła tragiczna wiadomość o śmierci będącej w 7. miesiącu ciąży żony Aleksieja Sewostjanowa. Informację udostępniła pięściarka Aleksandra Sidorenko. "Atak serca odebrał Aleksowi żonę, a Alinie i Sofii mamę. Sofia została uratowana i w ostatniej chwili przyszła na świat, w 29. tygodniu ciąży. Nigdy nie pozna dotyku mamy" - opisała sportsmenka w mediach społecznościowych.

Aleks zadzwonił do mnie rano, że nie będzie go na treningu bo jedzie z żoną do szpitala, po południu dostałam wiadomość że 'potrzebuje kilku dni' bo żona umarła

Sidorenko wyszczególniła sportowe sukcesy pięściarza urodzonego w Kazachstanie, lecz od wielu lat legitymującego się polskim paszportem. Przypomniała, że to mistrz Polski w boksie olimpijskim, zdobywca Złotych Rękawic USA i triumfator World Boxing Cup Warszawa. Miał aspiracje i szanse na olimpijski medal, lecz teraz to wszystko nie ma znaczenia. "Niestety, jego kariera w tej chwili się skończyła" - oceniła, dodając, że teraz Aleksiej skupi się na córeczkach.

Poinformowała również, że - choć planowała zakończenie kariery - znów wejdzie na ring i 12 marca weźmie udział w gali charytatywnej, a pieniądze z jej walki z Laurą Grzyb zostaną przekazane na rzecz pomocy rodzinie Sewostjanowa. Ruszyła też internetowa zbiórka, a sam pięściarz zabrał głos.

Aleksiej Sewostjanow zabrał głos po tragicznej śmierci żony

Po tragedii Sewostjanow nie udzielał się publicznie. W miniony weekend postanowił jednak przerwać milczenie i nadał specjalny komunikat do wszystkich wspierających go ludzi. "Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i miłe słowa" - napisał na InstaStories, udostępniając czarną grafikę z płonącym zniczem.

Na ten moment na internetowej zbiórce zgromadzono przeszło 100 tysięcy złotych. Założono, że potrzeba co najmniej drugie tyle. W opisie wyjaśniono, na co wydane zostaną te pieniądze.

"Zbieramy fundusze na pomoc dla całej rodziny. Starsza córka potrzebuje opieki psychologa - by zredukować stres pourazowy. Młodsza potrzebuje lekarstw, specjalnego mleka dla wcześniaków, ubranek, fotelika, wózka. Rodzice nie zdążyli jeszcze niczego kupić. Bardzo chętnie przyjmiemy też dary rzeczowe" - czytamy.

Oprócz tego potrzeba też pieniędzy na zwykłą codzienność - utrzymanie rodziny, opłaty za mieszkanie, jedzenie i ubrania. Pięściarz został z dziećmi sam, więc w tej chwili trudno byłoby mu pójść do pracy.

"Aleks właśnie zaczynał pracę u mnie w klubie jako trener, ale teraz potrzebny jest córkom. Cała rodzina przeprowadziła się niedawno z Kazachstanu, gdzie ich dziadkowie zostali zesłani z Polski. Tutaj są sami, bez wsparcia rodziców i dalszej rodziny. (...) Aleks jak jest wyjątkowo dobrym, spokojnym, uczciwym i skromnym człowiekiem. (...) Taki osobom naprawdę warto pomóc, niech nie czują się sami po tej bolesnej stracie" - zaapelowano.

Arkadiusz Moryto: W końcówce pierwszej połowy daliśmy rywalom łatwe bramki i ciężko było gonić Polsat Sport

Aleksiej Sewostjanow, reprezentant Polski w boksie Foto Olimpik AFP

Aleksiej Sewostjanow Aleksander Majdański Newspix.pl