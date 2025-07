Blisko dwa lata temu odbyła się pierwsza walka Oleksandra Usyka z Danielem Dubois . Zawodnicy skrzyżowali rękawice we Wrocławiu i wówczas nie brakowało kontrowersji wokół pojedynku. Te dotyczyły przede wszystkim kwestii, czy cios, po którym Usyk przez dłuższy czas nie był w stanie kontynuować walki, był zadany zgodnie z przepisami, czy też poniżej pasa. Obóz Brytyjczyka uważał, że sędzia ringowy popełnił błąd nie licząc mistrza świata i tym samym dając mu czas na dojście do siebie.

" Jestem cały czas młody. 38 lat to dla mnie jak początek " - powiedział niekwestionowany mistrz wagi ciężkiej. Kto może być jego kolejnym rywalem? Najwięcej mówi się o Josephie Parkerze . Nowozelandczyk to właściwie jeden z ostatnich czołowych pięściarzy w królewskiej kategorii, który nie rywalizował jeszcze z Usykiem. Co więcej, jak podają ukraińskie media, starcie z Parkerem może uchronić aktualnego mistrza przed utratą pasa WBO .

Portal sport.ua informuje, że już wcześniej Nowozelandczyk został wyznaczony jako obowiązkowy pretendent do pasa, ale ze względu na starcie z Dubois termin został opóźniony. Teraz trudniej będzie uniknąć tej sytuacji. Ukraińcy podają, że jeśli do takowego pojedynku nie dojdzie, organizacja WBO odbierze Usykowi pas. I nie byłby to pierwszy raz, gdy 38-latek bez walki traci jeden z pasów, bo to takiej sytuacji doszło przed rokiem, gdy Usyk zdecydował się na rewanż z Tysonem Furym i tym samym musiał pogodzić się z utratą pasa IBF.