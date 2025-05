Znakomita atmosfera, cała grupa jak rodzina i bardzo, ale to bardzo ciężka praca - te wypowiedzi mniej więcej powtarzają się w wywiadach z naszymi pięściarzami, którzy od początku 2024 roku pracują w reprezentacji Polski pod wodzą byłego zawodowego mistrza Europy w kategorii średniej, Grzegorza Proksy.

Paweł Brach zrobił furorę w Pucharze Świata. Radoslav Rosenov pokonany

Efekt jest jednak coraz lepszy, czego najświeższym efektem dokonanie pięściarza z Radomia, Pawła Bracha. 23-letni "Brachu", boksujący już bliżej końca drugiej wtorkowej sesji walk, pokazał w ringu kapitalne emocje. "Szkoda tylko, że państwo tego nie widzieli..." - aż chciałoby się powiedzieć, patrząc na razie na mizerną frekwencję na trybunach warszawskiego Torwaru. Cała nadzieja w tym, że liczniejsze grono kibiców ogląda przebieg jubileuszowego turnieju im. Feliksa Stamma, po raz pierwszy w randze Pucharu Świata, dzięki transmisji. Reklama

Brach stanął naprzeciw notowanego na 3. miejscu w branżowym rankingu boxrec w tej kategorii wagowej w boksie olimpijskim Bułgara Rosenova. Boksujący w kategorii lekkiej pięściarz przed rokiem w Belgradzie został wicemistrzem Europy, z kolei w grupie wiekowej do lat 23. sięgnął po medal z najcenniejszego kruszcu. Polak już w pierwszej rundzie mocno postawił się faworytowi, ale tę odsłonę Rosenov wygrał na kartach wszystkich sędziów jednym punktem. Co wydarzyło się po premierowej odsłonie?

- Trener Proksa cały czas mnie uspokajał, powtarzał to słowo, a przy tym realizowaliśmy plan. Ja i moi trenerzy wiemy, że mam czym uderzyć i w drugiej rundzie trafiłem Bułgara mocnym ciosem. Już był "podłączony", już "pływał", więc powiedziałem sobie, że nie odpuszczę mu, tylko wjeżdżam w niego. I właśnie tak boksuję, że za bardzo nie rozkminiam co się wydarzy i myślę, że to procentuje. Może czasami jest to zgrubne, ale moje serce i wola walki są większe. Tym teraz tym wygrałem ~ mówił w rozmowie z Interią promieniejący Brach.

Zanim jednak Brach dotarł w miejsce wywiadów, po drodze co chwilę okazywał wielką radość, dając upust emocjom. A to wyrzucał z siebie okrzyki triumfu, a to napinał swoje mięśnie, celebrując w ten sposób wygraną. Wygraną absolutnie szczególną.

- Jeśli chodzi o nazwisko tego zawodnika, to w tej chwili największy skalp w moim bokserskim CV. Bułgar jest trzeci na świecie, więc cieszy mnie bardzo to, co się stało - podkreślił Brach, wracając do wielkiej radości, współdzielonej ze szkoleniowcem. Ten w pewnym momencie jakby zapomniał, że porusza się o kulach, ma zerwany mięsień brzuchaty łydki , bo aż skoczył jak kózka. Reklama

- Jeszcze podniósł mnie jedną ręką, siła chyba mu pozostała z tych lat, które przetrenował. Z emocji pewnie zapomniał o bólu, ale ja także jestem przeszczęśliwy, bo wylosowałem jednego z najgroźniejszych przeciwników, a pokonałem go zdecydowanie na punkty. To pokazuje, że wkraczam na poziom mistrzowski. Po raz kolejny kolejny zdobywam medal na Pucharze Świata i wiem, że to jeszcze nie koniec - zapowiedział nasz półfinalista.

Po trzech rundach Brach wygrał u czterech sędziów, tylko jeden widział zwycięstwo Rosenova. Karty punktowe prezentowały się następująco: 29:28, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28.

Artur Gac

Reklama Tyson Fury - Dereck Chisora. Skrót walki. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Paweł Brach radujący się z wielkiego zwycięstwa w Warszawie / JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYKW/NEWSPIX.PL

Paweł Brach (z lewej) / JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK/NEWSPIX.PL