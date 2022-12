Sensacyjny początek walki, ale mistrz zachował pas!

Przed sobotnią galą Dubois przegrał tylko jedną walkę w karierze, przeciwko Joemu Joyce'owi . Miało to miejsce dwa lata temu. Brytyjczyk pas WBA Regular wywalczył w czerwcu tego roku, pokonując w Miami Amerykanina Trevora Bryana .

Lerena również przystępował do tego starcia tylko z jedną przegraną. Osiem lat temu uległ na punkty Johnny'emu Mullerowi . Zawodnik z RPA ostatnią walkę stoczył we wrześniu, wygrywając na punkty z Polakiem Mariuszem Wachem .

I choć Lerena toczył dopiero swoją czwartą walkę w wadze ciężkiej, to w pierwszej rundzie miał zdecydowaną przewagę, a jego rywal trzy razy był liczony. Podczas ostatniego liczenia Dubois uratował gong!

Boks. Daniel Dubois nie wiedział, co się dzieje, ale wygrał

Brytyjczyk miał problem z utrzymaniem równowagi, jakby z błędnikiem, wyglądał bardzo niepewnie, był mocno zdenerwowany, a j ego wzrok wskazywał, że nie wie, co się dzieje na stadionie Tottenhamu.

Lerena nie wykorzystał jednak okazji, w drugiej rundzie nie zaatakował, dzięki czemu Dubois powoli, ale jakoś doszedł do siebie. I w trzeciej rundzie, to on posłał przeciwnika na deski, a w samej końcówce jeszcze raz przycisnął i mimo gongu sędzia zakończył walkę!