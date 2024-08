Sensacyjny medal polskiej 20-latki. "Uważa siebie za najlepszą na świecie"

"Julia Szeremeta wyrasta na niesamowitą gwiazdę"

- Znamy Filipinkę. Ona idzie w ostre wymiany. Narzuca niesamowite tempo. Doprowadza swoje przeciwniczki do liczeń. Widać, że jest znakomicie przygotowana do tego turnieju. Tylko Julka też jest przygotowana. Pytanie teraz, jak ona teraz zareaguje na to, że ma medal. Czy będzie radość i dekoncentracja, czy raczej będzie próbowała zdobyć złoto? To byłoby coś niesamowitego i wręcz niemożliwego. Ona ma 20 lat. Nie ma nazwiska i rankingu. Tak naprawdę jest nieznana, a ma szansę na olimpijskie złoto. Wydaje mi się, że zaryzykujemy i pójdzie na całość. Wierzymy w to jako sztab. Po walce Julka się nie cieszyła, tylko robiła ćwiczenia rozluźniające. Już myślał o kolejnym kroku - mówił trener kadry Tomasz Dylak.