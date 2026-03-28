Sensacyjne wieści ws. kolejnej walki Tomasza Adamka. Znany promotor nie pozostawił złudzeń

Tomasz Adamek w 2024 r. po blisko sześciu latach zdecydował się sensacyjnie wrócić do rywalizacji w boksie i zawalczył w tej formule z Mamedem Chalidowem na gali KSW Epic. Pojedynek byłego mistrza świata z wielokrotnym czempionem organizacji MMA zakończył się po zaledwie trzech rundach z powodu kontuzji ręki, której doznał ten drugi. Sędziowie orzekli wówczas o zwycięstwie popularnego "Górala".

49-latek, oprócz pojedynczej przygody w KSW, ma za sobą także trzy walki w FAME MMA. W pierwszej z nich mierzył się z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim - wygrana na punkty po trzech trzyminutowych rundach. W drugiej również zwyciężył decyzją sędziowską z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Trzecie starcie to natomiast rywalizacja z Roberto Soldiciem, sensacyjna przegrana przez nokaut już w 2. rundzie i nagłe ogłoszenie końca kariery.

Tomasz Adamek zakończył karierę, ale może wrócić. Sensacyjne wieści ws. walki

Mimo że Adamek ogłosił emeryturę podczas wrześniowej walki z Soldiciem, to w dalszym ciągu istnieje możliwość, aby stoczył w FAME MMA swój pożegnalny pojedynek. Legendarny polski bokser wciąż ma ważny kontrakt z organizacją, a jego menadżer Mateusz Borek nie wykluczył, że przy odpowiedniej propozycji 49-latek go wypełni.

Głos w sprawie potencjalnej walki Adamka w ostatnim czasie zabrał jeden z najpopularniejszych promotorów boksu w Polsce - Mariusz Grabowski. Mężczyzna w trakcie wywiadu dla serwisu "FANSPORTU" zdradził, że jego zdaniem już niedługo może dojść do starcia "Górala" z innym emerytowanym bokserem i freak fighterem... Marcinem Najmanem.

- Wiesz co, ja wielokrotnie rozmawiałem z Tomkiem i często rozmawiam z Tomkiem, bo mamy kontakt. Nie oszukujmy się. Ja powiem tak, nie zdziwiłbym się, jak dojdzie do walki Tomasz Adamek kontra Marcin Najman i "Cesarz" zgodzi się na boks. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że do tego dojdzie. […] Wiadomo, że Tomek się wzbraniał, że nie będzie walczył w innej dyscyplinie. Wiadomo, że "Cesarz" mówił, że tylko w MMA, ale myślę, że teraz wiele rzeczy się zmieniło i taka walka może się odbyć w boksie. Myślę, że jest ona na tapecie - powiedział.

Na ten moment żadna z zainteresowanych stron nie odniosła się do słów Mariusza Grabowskiego, a więc należy do nich podejść z odpowiednim dystansem. Niewykluczone jednak, że właściciel GROMDY rzeczywiście rozmawiał z Adamkiem i uzyskał od niego zakulisowe informacje o negocjacjach zawodników z FAME MMA.

