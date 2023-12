"To naprawdę się dzieje. Legendy. Ikony. Wielkie gwiazdy. Mamed Chalidow kontra Tomasz Adamek " - napisali organizatorzy, zapowiadając walkę dwóch polskich gwiazd sportów walki. O tym, że dojdzie do takiej walki, poinformował ostatnio jako pierwszy dziennikarz Interii - Artur Gac .

KSW. Tomasz Adamek kontra Mamed Chalidow. Walka już w lutym

Tomasz Adamek to wybitny polski pięściarz, który nie potrafi na dobre rozstać się ze sportem, szukając kolejnych wrażeń i wyzwań. Na swoim koncie ma między innymi pas WBC w wadze półciężkiej, a później tytuły zawodowego mistrza świata IBF i IBO w wadze junior ciężkiej. Mamed Chalidow to natomiast legenda polskiego MMA. Pochodzący z Czeczenii fighter, mający polskie obywatelstwo, rozpropagował tę dyscyplinę w naszym kraju. To między innymi on odpowiada za wielki sukces federacji KSW.