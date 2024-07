O Adamie Balskim wiemy od dawna, że gdyby serce pięściarza potrafiło wyrywać zwycięstwa w najtrudniejszych walkach, to dzisiaj miałby nieskazitelny bilans walk. W obu wspomnianych starciach, z Masternakiem i Babiciem, pięściarz pozostawił w ringu mnóstwo zdrowia .

Adam "waleczne serce" Balski. Niezapomniane starcie z Mateuszem Masternakiem

Balski walczy do upadłego, lecz zarówno "Master", jak i Chorwat pokazali, że nawet serce jak dzwon nie gwarantuje zwycięstw, gdy liczą się także umiejętności. Niestety w ostatnich latach w karierze Polaka nie działo się na tyle dużo , by poprzez walki następował jego harmonijny rozwój. 2019 rok - zero walk, 2020 rok - dwie walki, 2021 rok - dwie walki, 2022 - dwie walki, 2023 - jedna walka, 2024 rok - na razie jedna walka. Podsumujmy, bo ta matematyka nie jest skomplikowana: w ciągu sześciu ostatnich lat Balski stoczył zaledwie osiem pojedynków.