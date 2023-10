Sensacyjne wieści po walce Fury - Ngannou. To się skończy wielką awanturą

Frank Warren, menedżer brytyjskiego mistrza jest cytowany przez "The Sun". Mówi tam, że chociaż na 23 grudnia zaplanowana jest kolejna walka jego klienta, a w niej Tyson Fury ma się zmierzyć z Ukraińcem Ołeksandrem Usykiem, to jednak raczej do niej nie dojdzie. Tyson Fury jest bowiem zbyt porozbijany po sobotnim starciu z Francisem Ngannou. Zresztą zarówno fizycznie, jak i psychicznie, bowiem starcie wyraźnie mu nie wyszło. Chociaż wygrał, to jednak mówi się często o kompromitacji i upadku mistrza.