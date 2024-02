Sobotnie XTB KSW Epic przeszło do historii. W sobotni wieczór w hali PreZero Arena w Gliwice kibice obejrzeli dziesięć walk, a tą główną była ta pomiędzy Mamedem Chalidowem a Tomaszem Adamkiem. Pojedynek pozostawił po sobie sporo niedosytu, bo skończył się już po trzeciej z sześciu zaplanowanych rund. U Chalidowa odezwała się wcześniej odniesiona kontuzja dłoni i niestety nie mógł kontynuować rywalizacji. Zwycięzcą przez TKO został więc "Góral".

Zainteresowanie mediów i fanów tą galą było bardzo duże. Martin Lewandowski przyznał na "ściance" w rozmowie z dziennikarzami, że wydarzenie "sprzedało" dużo więcej niż szacunkowe 100 tysięcy licencji pay-per-view, o których wspomniał jeden z żurnalistów. - Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre! Powyżej, dużo powyżej proszę państwa. Ogólnie bardzo zadowolony jestem naprawdę z całości i chciałbym, żeby main event dotrwał do końca - odpowiedział współzałożyciel federacji.

XTB KSW Epic: rekordowa liczba sprzedanych PPV. Możliwe Adamek-Chalidow 2

Więcej na temat liczby wykupionych licencji powiedział na swoim kanale "KOstyra" w YouTube Andrzej Kostyra z "Super Expressu". - Mogę państwu zdradzić, bo rozmawiałem z Martinem Lewandowskim, że padł rekord PPV KSW. To, co było dotychczas, pomnożyć trzeba przez trzy! Ale Martin zaznaczył też, że koszty były duże, bo to była najdroższa gala i najdroższa walka wieczoru - też rekordowa - powiedział.