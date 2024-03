Sensacyjne słowa, a teraz taka riposta Tomasza Adamka. "Góral" był bezlitosny

Powiem Ci tak. Nie słyszałem tego, bo jak mówiłem nie czytam. Albert może coś chlapnął i tak mu się gadało. No, gdzie Albert pasuje, do czego pasuje? Nie powinien walczyć – przecież on ma tam jakieś problemy zdrowotne. Nie moja sprawa. Miał swoją karierę, toczył walki jakie toczył, talentu od Boga nie dostał by być jakimś mistrzem czy dobrym pięściarzem – był średniakiem

~ stwierdził "otwarcie" Góral