Sensacyjne kulisy nokautu Usyka. Cios zadał "potężny chłop ze wsi - Ivan"

Ołeksandr Usyk (24-0, 15 KO) po raz drugi został niekwestionowanym mistrzem świata , przejmując wszystkie pasy wagi ciężkiej. To coś niesamowitego! A przypomnijmy, że już kiedyś dokonał identycznej sztuki, z tym że uczynił to w kategorii junior ciężkiej. Wtedy marsz po wszystkie pasy rozpoczął od pokonania w Trójmieście Krzysztofa "Główki" Głowackiego .

Do rewanżu przystępował już uboższy o jedno trofeum, federacji IBF, które stracił na rzecz... Daniela Duboisa (22-3, 21 KO), mimo że w 2023 roku już raz go pokonał na stadionie we Wrocławiu. W tamtym momencie dała jednak znać o sobie polityka w boksie zawodowym, bowiem rzeczona organizacja wyznaczyła Brytyjczyka jako obowiązkowego challengera do tego tytułu. A że Ukrainiec z oczywistych względów zdecydował się dać rewanż Fury'emu, jego pas przeszedł na konto Duboisa.