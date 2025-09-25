Sensacyjne doniesienia z Ukrainy. Kliczko planuje zostać prezydentem, nadeszło potwierdzenie

Bracia Kliczko przez lata zdominowali rywalizację w wadze ciężkiej. Witalij i Władimir w przeciągu swojej kariery sięgnęli po tytuły mistrzowskie wszystkich najważniejszych federacji. Sami nigdy nie chcieli zawalczyć ze sobą. Wymarzone przez wielu kibiców starcie nigdy nie doszło do skutku, co sami zainteresowani argumentowali głównie obietnicy danej swojej matce.

Władimir Kliczko po raz ostatni w ringu pojawił się w kwietniu 2017 roku, gdy po znakomitym widowisku pokonał go Anthony Joshua. W ostatnich latach pojawiło się sporo spekulacji w sprawie ewentualnego powrotu Ukraińca na ring. Finalnie jednak nigdy do tego nie doszło.

Po rozstaniu z karierą sportową Władimir nie poszedł w ślady swojego brata, który aktualnie jest merem Kijowa. Nie oznacza to jednak, że nie udziela się w sprawie swojej ojczyzny, która od 2022 roku broni się przed zbrojną inwazją ze strony Federacji Rosyjskiej. Władimir Kliczko wielokrotnie robił użytek ze swojej rozpoznawalności na całym świecie i pełni rolę swoistego ambasadora Ukrainy w świecie i cały czas przypomina o tym, co dzieje się w jego ojczyźnie.

Władimir Kliczko idzie po władzę w World Boxing. Na jego drodze stanie inna legenda boksu

Wiele wskazuje jednak na to, że Władimir pójdzie w ślady swojego brata i również wejdzie do polityki, chociaż w kompletnie innym wydaniu. Portal "Inside The Games" poinformował o nadchodzącej roszadzie na szczycie władz organizacji World Boxing. Aktualny prezydent Boris Van der Vorst w liście skierowanym do federacji zrzeszonych w organizacji poinformował o rezygnacji z ubiegania się o drugą kadencję. Oznacza to, że o losach boksu amatorskiego w najbliższych latach będzie decydował ktoś inny.

Van der Vorst piastował swój urząd od 2023 roku, czyli od momentu powstania World Boxing. Organizacja ta powstała jako alternatywa dla Międzynarodowej Federacji Bokserskiej, która utraciła zaufanie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w związku z zarzutami o korupcję. World Boxing organizowało m.in. niedawne mistrzostwa świata w Liverpoolu, z których Polska przywiozła aż trzy medale.

Portal "Inside The Games" podał nazwiska trzech kandydatów na stanowisko prezydenta. Jednym z nich jest Władimir Kliczko, który w decydującym boju może mieć świetnie znanego w świecie boksu rywala. Mowa o Giennadiju Gołowkinie, wielokrotnym mistrzu świata wagi średniej. Gołowkin aktualnie jest prezesem Narodowego Komitetu Olimpijskiego Kazachstanu. Kibice mogli go oglądać na trybunach podczas wspomnianego już światowego czempionatu w Liverpoolu. Kazach oklaskiwał przede wszystkim swoich rodaków, a na jego oczach awans do finału turnieju wagi ciężkiej wywalczyła Agata Kaczmarska.

Grono kandydatów uzupełnić ma Haris Mariolis, kierujący grecką federacją bokserską. Chce on stanowić przeciwwagę dla dwóch legend boksu, podkreślając swoje doświadczenie menedżerskie oraz doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową.

Wybory nowego prezydenta World Boxing zaplanowano na listopad. Wcześniej jednak wszyscy kandydaci zostaną ocenieni przez niezależny panel składający się z trzech członków, którzy w przeszłości nie byli związani z organizacją. Ostateczna lista dopuszczonych kandydatów ma zostać opublikowana co najmniej 30 dni przed zaplanowanym głosowaniem.

Władimir Kliczko zabrał głos w trzecią rocznicę wojny w Ukrainie. Wyraźnie wysyła sygnał do Donalda Trumpa, prezydenta USA Kira Hofmann / Photothek / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Giennadij Gołowkin będzie walczył o pozostanie boksu w programie igrzysk olimpijskich. Dzięki niemu Julia Szeremeta będzie mogła obronić srebrny medal Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Aktualny prezydent World Boxing Boris Van der Vorst zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję Angelos Tzortzinis AFP