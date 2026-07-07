Sensacyjne doniesienia ws. Kliczki po wizycie w Polsce. Poruszenie w Ukrainie
Minęły lata, odkąd Władimir Kliczko zakończył bogatą w niesamowite sukcesy karierę. Teraz, krótko po wizycie emerytowanego sportowca w Polsce, media obiegają sensacyjnie brzmiące doniesienia o jego powrocie do ringu. Ukraińcy wymieniają możliwych rywali. Wśród propozycji pojawia się Ołeksandr Usyk, lecz zdaniem Spencera Browna bardziej prawdopodobny jest inny wybór. Wskazuje konkretne nazwisko.
Władimir Kliczko, niegdysiejszy pięściarz wagi ciężkiej, były mistrz świata i złoty medalista igrzysk olimpijskich 1996 w Atlancie, lata temu zakończył spektakularną karierę. Częściowo zajął się działaniami z obrębu polityki. Ostatnio gościł w Polsce na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy.
Tymczasem teraz, krótko po jego odwiedzinach, ukraińskie media obiegły sensacyjnie brzmiące doniesienia o powrocie Kliczki do ringu. Pada nawet nazwisko jego potencjalnego przeciwnika.
Wielki powrót Kliczki do ringu? Oto z kim miałby zawalczyć
Ukraińskie media rozpisują się o domniemanych planach powrotu Kliczki do ringu. Według byłego brytyjskiego pięściarza Spencera Olivera niegdysiejszy mistrz świata mógłby zmierzyć się z Ołeksandrem Usykiem, który niedawno zrzekł się wszystkich mistrzowskich pasów.
"Może być jeszcze jeden ostatni taniec - przeciwko Ołeksandrowi Usykowi. Wiemy, że obaj chcą wesprzeć Ukrainę i dać swoim ludziom odrobinę nadziei. Dlatego myślę, że najbliższym przeciwnikiem Usyka mógłby być Władimir Kliczko" - przekonuje Oliver, cytowany przez talkSPORT i sport.ua.
To może być walka pokazowa, ale jest to realna możliwość. Nigdy nie można tego wykluczyć
Sprawa zrobiła się tak głośna, że komentarz wystosował Spencer Brown, menadżer obecnego mistrza WBC w wadze ciężkiej Niemca Agita Kabayela i byłego brytyjskiego mistrza Tysona Fury'ego.
Jego zdaniem pojedynek Kliczki z Usykiem jest wykluczony. Dlaczego? Taki scenariusz miałby kłócić się z filozofią obu sportowców. Obaj mają nosić w sobie przekonanie, że nigdy nie zawalczą jeden przeciwko drugiemu. "Ich filozofia jest taka, że dwaj mistrzowie nigdy nie będą ze sobą walczyć" - czytamy w serwisie football24.ua.
Według Browna Kliczka powinien stanąć naprzeciwko Kabayela. Taka walka przyciągnęłaby prawdziwe tłumy.
"Jest kilka ciekawych walk dla Kliczki. Sądzę, że numerem jeden jest walka z Agitem w Niemczech. (...) To byłaby historyczna walka i byłaby czymś wielkim. W Niemczech nie byłoby wystarczająco dużego stadionu, żeby pomieścić wszystkich kibiców" - mówi Spencer Brown dla Playbook Boxing.
"Byłby najstarszym zawodnikiem w historii, który próbował odzyskać tytuł, prawda? To byłoby historyczne" - dorzuca, nawiązując do wieku pięściarza, który w marcu skończył 50 lat.
Władimir Kliczko stoczył swoją ostatnią zawodową walkę w kwietniu 2017 roku. Doznał wówczas porażki z Anthonym Joshuą. Walka odbyła się w Londynie i zakończyła się technicznym nokautem w 11. rundzie. Przez całą karierę wychodził na ring 69 razy, 64-krotnie wygrywając (53 razy przez nokaut), i 5 razy przegrywając.