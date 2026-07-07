Władimir Kliczko, niegdysiejszy pięściarz wagi ciężkiej, były mistrz świata i złoty medalista igrzysk olimpijskich 1996 w Atlancie, lata temu zakończył spektakularną karierę. Częściowo zajął się działaniami z obrębu polityki. Ostatnio gościł w Polsce na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy.

Tymczasem teraz, krótko po jego odwiedzinach, ukraińskie media obiegły sensacyjnie brzmiące doniesienia o powrocie Kliczki do ringu. Pada nawet nazwisko jego potencjalnego przeciwnika.

Wielki powrót Kliczki do ringu? Oto z kim miałby zawalczyć

Ukraińskie media rozpisują się o domniemanych planach powrotu Kliczki do ringu. Według byłego brytyjskiego pięściarza Spencera Olivera niegdysiejszy mistrz świata mógłby zmierzyć się z Ołeksandrem Usykiem, który niedawno zrzekł się wszystkich mistrzowskich pasów.

"Może być jeszcze jeden ostatni taniec - przeciwko Ołeksandrowi Usykowi. Wiemy, że obaj chcą wesprzeć Ukrainę i dać swoim ludziom odrobinę nadziei. Dlatego myślę, że najbliższym przeciwnikiem Usyka mógłby być Władimir Kliczko" - przekonuje Oliver, cytowany przez talkSPORT i sport.ua.

To może być walka pokazowa, ale jest to realna możliwość. Nigdy nie można tego wykluczyć

Sprawa zrobiła się tak głośna, że komentarz wystosował Spencer Brown, menadżer obecnego mistrza WBC w wadze ciężkiej Niemca Agita Kabayela i byłego brytyjskiego mistrza Tysona Fury'ego.

Jego zdaniem pojedynek Kliczki z Usykiem jest wykluczony. Dlaczego? Taki scenariusz miałby kłócić się z filozofią obu sportowców. Obaj mają nosić w sobie przekonanie, że nigdy nie zawalczą jeden przeciwko drugiemu. "Ich filozofia jest taka, że dwaj mistrzowie nigdy nie będą ze sobą walczyć" - czytamy w serwisie football24.ua.

Według Browna Kliczka powinien stanąć naprzeciwko Kabayela. Taka walka przyciągnęłaby prawdziwe tłumy.

"Jest kilka ciekawych walk dla Kliczki. Sądzę, że numerem jeden jest walka z Agitem w Niemczech. (...) To byłaby historyczna walka i byłaby czymś wielkim. W Niemczech nie byłoby wystarczająco dużego stadionu, żeby pomieścić wszystkich kibiców" - mówi Spencer Brown dla Playbook Boxing.

"Byłby najstarszym zawodnikiem w historii, który próbował odzyskać tytuł, prawda? To byłoby historyczne" - dorzuca, nawiązując do wieku pięściarza, który w marcu skończył 50 lat.

Władimir Kliczko stoczył swoją ostatnią zawodową walkę w kwietniu 2017 roku. Doznał wówczas porażki z Anthonym Joshuą. Walka odbyła się w Londynie i zakończyła się technicznym nokautem w 11. rundzie. Przez całą karierę wychodził na ring 69 razy, 64-krotnie wygrywając (53 razy przez nokaut), i 5 razy przegrywając.





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