Sensacyjne doniesienia ws. Fury'ego, Usyka, Joshuy i Wildera. Ale numer!

Mega umowa w Arabii Saudyjskiej - porażające plotki o gigantach wagi ciężkiej

Promotorzy Tysona Fury'ego i Ołeksandra Usyka długo negocjowali walkę o bezdyskusyjne mistrzostwo świata, która jeszcze w tym miesiącu miała rozgrzać do czerwoności kibiców boksu na całym świecie. Wydawało się, że w końcu uda się wyłonić jednego czempiona królewskiej kategorii wagowej . Rozmowy jednak upadły, obie strony przerzucały się odpowiedzialnością, jednak więcej wskazuje na to, że walkę storpedowały żądania "Króla Cyganów". Zdaniem Usyka, Brytyjczyk szedł w absurdalne warunki, bo w gruncie rzeczy w ogóle nie traktował serio przygotowań pod ten termin.

Dziennikarz i biznesmen przekazał wiadomość, która na razie jest tylko plotką. Niemniej ujawnił rewelacje o umowie na trzy walki w Arabii Saudyjskiej. W szczegółach plan wyglądałby tak, iż najpierw odbyłyby się dwa hitowe "eliminatory". W pierwszym doszłoby do konfrontacji Tyson Fury vs Ołeksandr Usyk, a w drugim do starcia Anthony Joshua vs Deontay Wilder. Wszystko to byłoby zbieżne z terminem najbliższej walki Joshuy, zaanonsowanej na grudzień. W tym projekcie jest bowiem mowa także o ostatnim miesiącu roku.