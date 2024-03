Taką wiadomość trudno było przewidzieć. Podczas sobotniej gali Clout MMA 4 organizatorzy nagle ogłosili, że za moment zaprezentują kibicom swojego nowego zawodnika. Wówczas do klatki zaproszony został znany polski pięściarz - Mariusz Wach .

44-latek to między innymi były posiadacz pasów WBC International oraz federacji TWBA w wadze ciężkiej, a w swojej bokserskiej karierze ma na koncie między innymi pojedynek z Władimirem Kliczką , do którego doszło w 2012 roku. Teraz natomiast sprawdzi swoje siły w świecie freak fightów.

Clout MMA. Polski pięściarz Mariusz Wach nowym zawodnikiem federacji

Co skłoniła Mariusza Wacha do tego, by zdecydować się na walki w federacji Clout MMA? Sam zawodnik w jasny sposób wyraził swoją motywację.