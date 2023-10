Sensacyjna walka polskiego boksera. Słynny trener nie wierzy. "Jestem w szoku"

Brzmi jak żart, ale to ma być prawda. Branżowy dziennikarz Przemek Garczarczyk przekazał na Twitterze, że 2 grudnia ma dojść do pojedynku Andrzeja Wawrzyka (34-2, 20 KO), który po wielu latach niedawno wznowił karierę, z do niedawna pięściarzem ścisłej światowej czołówki, Bułgarem Kubratem Pulewem (29-3, 14 KO). Miejscem akcji ma być Chicago, gdzie krakowianin trenuje pod okiem Andrzeja Fonfary. W tą wiadomość wielu fanów nie dowierza, między innymi charyzmatyczny trener, Zbigniew Raubo.