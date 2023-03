Wach i Wawrzyk nie skrzyżują rękawic w Chicago. "Walki nie będzie"

Szkopuł w tym, że pojedynek zaczął się zupełnie oddalać, a patrząc zupełnie zdroworozsądkowo - przynajmniej w terminie 8 kwietnia jest niemożliwy. Promocja takiej walki już dawno powinna ruszyć, a nie dzieje się nic, co byłoby przesłanką, że już za nieco ponad trzy tygodnie obaj rodacy mieliby skrzyżować rękawice na ringu w Chicago. Taki ogląd sytuacji potwierdzają słowa Jerzego Mazura, człowieka z najbliższego otoczenia Wacha. Właściwie nie ma on już żadnych wątpliwości co do powodzenia tego projektu, w toku dyskusji na Twitterze o stronie finansowej.