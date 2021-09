Sensacyjna decyzja Donalda Trumpa. Wkracza do akcji razem z synem

Do walki w Holyfielda z Belfortem dojdzie w sobotę w Hollywood na Florydzie. Pojedynek będzie składał się z ośmiu dwuminutowych rund - oczywiście o ile wcześniej nie dojdzie do nokautu.



Początkowo rywalem Brazylijczyka miał być również wracający ze sportowej emerytury Oscar De La Hoya. 48-latek otrzymał jednak pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i wymagał hospitalizacji.



Holyfield podkreśla, że od kilku miesięcy ciężko trenuje, dlatego będzie przygotowany do sobotniej gali . O poziom sportowy widowiska powinniśmy więc być spokojni.



Donald Trump skomentuje walkę bokserską

Ciekawie jest także jeśli chodzi o całą otoczkę wydarzenia. Walkę wieczoru mają bowiem skomentować... były prezydent USA Donald Trump oraz jego syn - Donald Trump Jr.

Informacja ta została potwierdzona w komunikacie prasowym opublikowanym przez organizatorów.



Trump to wielki miłośnik tej dyscypliny. Poprzedni prezydent największego mocarstwa świata w latach 80. i 90. minionego wieku często wygrywał przetargi bądź użyczał swoich hoteli na wielkie walki. Również Holyfielda. Teraz ich drogi znów się skrzyżują. Jak poradzi sobie za mikrofonem, komentując walkę? O tym przekonamy się już w weekend.

TB