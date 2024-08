32 lata czekania i koniec! Polski boks, za sprawą Julii Szeremety, przerwał trwającą od 1992 roku olimpijską niemoc i 20-letnia Polka awansem do półfinału zapewniła sobie co najmniej brązowy krążek. - Czuję się świetnie, powiedziałam że przywiozę stąd medal i tak zrobiłam. Ale to nie koniec mojej misji, idę po złoto! - zapowiedziała nasza młoda gwiazda, której styl boksowania porywa publiczność. Polka pokonała jednogłośnie na punkty Portorykankę Ashleyann Lozadę Mottę, a w półfinale w środę zmierzy się z Filipinką Nesthy Petecio.