Mający przed walką 19 zwycięstw i zero porażek Lawrence Okolie stanął do kolejnej obrony pasa WBO wagi junior ciężkiej. Naprzeciw niego znalazł się rodak Chris Billam-Smith, który wcześniej tylko raz zaznał smaku porażki.

W lipcu 2019 r. przegrał niejednogłośnie na punkty z Richardem Riakporhe. Wbrew pozorom porażka dała mu bardzo dużo, przez co poprawił znacznie swój styl boksowania i od tamtej pory wygrał osiem walk, z czego cztery skończył przed czasem.

Starcie Okolie - Billam-Smith można było uznać za "bratobójcze" starcie o tytuł mistrzowski. Panowie kilka lat spędzili na jednej sali treningowej, mieli okazję sparować wiele godzin. Co więcej, zawodnik z Londynu ostatni pojedynek stoczył... dwa miesiące temu i do kolejnego pojedynku wskoczył z pełną świadomością na kilka tygodni przed galą.

Wydarzenie odbywało się w rodzinnej miejscowości Chrisa Billam-Smitha, Bournemouth. Okolie słynie z tego, że daje nudne dla oka i zachowawcze pojedynki. Teraz obiecał, że będzie inaczej i na początku starcia dotrzymywał słowa, kiedy to polował na mocne ciosy prawą ręką.

Był to jednak bardzo ryzykowny styl, w czwartej rundzie Billiam-Smith potężnym lewym sierpowym posłał rodaka na deski. Londyńczyk wrócił jednak do gry, ale nieco zmienił swoją taktykę i zaczął klinczować. Prezentował bardzo brudny boks, co nie podobało się sędziemu ringowemu, który postanowił odjąć punkt Okolie.