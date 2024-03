Marcin Najman oraz Jacek "Muran" Murański należą do grona najbardziej charakterystycznych i znanych postaci w świecie polskich freak fightów. Nie dziwi więc, że ich pojedynek już po jego ogłoszeniu cieszył się ogromnym zainteresowaniem fanów tego typu rozrywki. Zwłaszcza, że obaj dbali o to, by jeszcze przed bezpośrednim starciem podgrzać atmosferę.