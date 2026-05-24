Sensacja na oczach Usyka. Ukrainiec znokautowany. Jak to się mogło stać?

Przed galą postawiłem następujące pytanie: "Kto tu jest bardziej szalony? Czy Usyk, ryzykując całą swoją spuściznę, czy Holender Rico Verhoeven, lecący w kosmos na krześle?". To w żadnym razie nie był wyraz lekceważenia względem byłego asa kickboxingu, ale próba racjonalnej oceny rzeczywistości. W głowie mi się nie mieściło, że niepokonany mistrz wagi ciężkiej, dwukrotny niekwestionowany czempion, nie będzie w stanie wciągnąć na głęboką wodę, a tam zatopić rywala, który dotąd jedyną walkę zawodową w tym sporcie stoczył w 2014 roku.

Przyjaciel Usyka na deskach. Ukrainiec z pierwszą porażką w rekordzie

Wydarzenia prędko zweryfikowały takie analizy, bo walczący niekonwencjonalnie Verhoeven, świetnie wykorzystujący warunki fizyczne i odporność na ciosy, a dodatkowo także mający sporo animuszu w ofensywie, dał Usykowi piekielnie trudną walkę. Boksował tak, że w opinii wielu obserwatorów wygrał nawet siedem z dziesięciu rund (moim zdaniem maksymalnie sześć). Jednak szansa na sensacyjną wiktorię, największą w historii boksu zawodowego, wymknęła mu się z rąk w tzw. rundach mistrzowskich.

W pewnym sensie z pomocą sędziego ringowego. Owszem, Ukrainiec rzucił Rico na deski, ale decyzja o przerwaniu była kontrowersyjna. Wybiła przerwa i Holender mógł się zregenerować, a w 12. rundzie powalczyć o coś - wydawałoby się - niemożliwego.

Usyk ostatecznie mógł odetchnąć z ulgą, ale chwilę wcześniej przeżył wielki smutek. Do ringu w Gizie wszedł jego przyjaciel, jeden z absolutnie najbliższych mu kompanów, Daniel Łapin. Rodak superczempiona miał nieskazitelny bilans 13 zwycięstw, ale tym razem trafił na lepszego od siebie.

Boksujący w kategorii półciężkiej 28-latek został rozbrojony przez Benjamina Mendesa Taniego. Rówieśnik z Francji trzykrotnie rzucał go na deski i koniec nastąpił bardzo szybko, bo już w czwartej rundzie. Formalnym werdyktem był techniczny nokaut.

Najważniejsze pytanie jednak brzmi, co dalej z Usykiem? Jakie decyzje podejmie superczempion, zdając sobie sprawę, że ten pojedynek mógł być dla niego sygnałem alarmowym w wieku 39 lat.

Ołeksandr Usyk (z lewej) i Rico Verhoeven KHALED DESOUKI AFP

