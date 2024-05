- Ryan Garcia nie przeszedł testu antydopingowego dzień wcześniej i w dniu swojej wygranej z Devinem Haneyem, zgodnie z pismem Voluntary Anti-Doping Association otrzymanym przez Mike'a Coppingera. Zakazana substancja to ostaryna . Ryan Garcia ma 10 dni na zażądanie zbadania próbki B - ujawniło potężne medium.

Ryan Garcia na dopingu. Amerykanin w potężnych tarapatach

Najpierw przypomnijmy, że do znakomitej walki doszło ledwie przed kilkunastoma dniami, a konkretnie 20 kwietnia w Nowym Jorku . Pojedynek obfitował w wiele świetnych momentów, a najbardziej emocjonująca była końcówka, gdy Garcia przepuścił szturm na końcowe zwycięstwo. Łącznie aż trzykrotnie rzucił Haneya na deski , ale pojedynek nie został rozstrzygnięty przed czasem. Wszystko pozostawało w rękach sędziów. Po dwunastu rundach arbitrzy nie byli jednomyślni, ale z niejednogłośnego zwycięstwa cieszył się 25-latek z Kalifornii . Sędziowie punktowali 115-109, 114-110 i 112-112.

Garcia mógł jednak pluć sobie w brodę, bo choć stawką walki był tytuł mistrza świata, to ring mógł opuszczać tylko i aż w koronie , która była jego rekwizytem. Tytuł nie zawisł na jego biodrach, co było pokłosiem braku wymaganej wagi na ceremonii ważenia. W dodatku za ten wybryk stracił ogromne pieniądze, bo finansowo zobowiązał się zadośćuczynić swoją niesubordynację. A te przeszły na rzecz Haneya.

Devin Haney: W tym sporcie ludzie umierają. To nie są żarty

- Ryan oszukał i okazał brak szacunku zarówno kibicom, jak i całemu boksowi, walcząc nieczysto i łamiąc pozytywne emocje. Ryan jest winien fanom przeprosiny, a w swoim niedawnym tweecie nadal uważa, że to żart. Narażamy nasze życie, aby zapewnić ludziom rozrywkę. W boks się nie gra. To stawia walkę w zupełnie innym świetle. W tym sporcie ludzie umierają. To nie są żarty - poirytował się Haney.