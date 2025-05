Wielką historię w Pucharze Świata w Warszawie pisze Paweł Brach (kat. 60 kg), który w efektowym stylu zameldował się w finale. Dopiero co we wtorek odnotowaliśmy życiowy skalp w bokserskim CV pięściarza z Radomia, a teraz świętuje on awans do rozgrywki o złoty medal w prestiżowych zawodach w ramach memoriału im. Feliksa Stamma. - Starałem się wykorzystywać swoje atuty, to co miałem nakreślone przez trenerów. To wychodziło i tak właśnie przebiegła cała walka - raduje się nasz zawodnik.